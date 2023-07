Relatie-experte over breuk tussen Stany Crets en Ann Van den Broeck: “Niet-zieke partner wordt vaak over het hoofd gezien”

BV KIJK. Amper een week na de ruzie met haar vriendje vindt Megan Desaever troost in de armen van een andere man

Een week geleden zat Megan Desaever (24) in zak en as omdat haar grote liefde Joey haar in de steek had gelaten “om te feesten met hoertjes”. Vandaag blijft er van dat verdriet weinig over en zet de voormalige ‘Temptation Island’-deelneemster zelf de bloemetjes buiten in Kreta. Desaever vindt daarbij troost in de armen van de Nederlandse Marc-Junior. Op haar Instagram Stories is te zien hoe Megan met hem een innige kus deelt. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, bij ons te zien op Streamz. Ze doken toen ook met elkaar in bed. Ook Joey ontmoette Megan trouwens via datzelfde tv-programma.