Regisseur Julien Vrebos overleden: “Een man met ballen aan zijn lijf, dat bewees hij met ‘Le Bal Masqué’”

Showbits Lukas Dhont mag Filmfesti­val Gent openen: "Vroeger wilde ik films zoals Titanic maken”

Gisterenavond werd het filmfestival in Gent geopend. De film ‘Close’ van Lukas Dhont, die in Cannes met de ‘Grand Prix’ bekroond werd, mocht het filmfestival openen. Speciaal moment, want regisseur Lukas is een rasechte Gentenaar. Naar de rode loper kwamen heel wat BV’s. Showbits-reporter Desna ging de sfeer opsnuiven. Bekijk hoe het eraan toeging in deze nieuwe Showbits.

12 oktober