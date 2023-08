Regi verklapt meer details over nakend huwelijksfeest met Kristel: “Ze heeft haar trouwkleed, ik hoop dat het sexy is”

BV “Ik kreeg al voorstel­len van 10.000 euro om brol aan te prijzen”: influen­cers zijn échte grootver­die­ners van de showbizz

Vergeet brandweerman of verpleegster. ‘Influencer worden’ is dé toekomstdroom van massa’s kinderen. Fortuinen verdienen door iets op sociale media te posten, het lijkt dan ook makkelijk verdiend. Al is het wel degelijk hard werken, vertellen BV’s als Megan Desaever (24) en Véronique De Kock (46) in Dag Allemaal. “Ik heb het gevoel alsof ik continu bekeken word.”