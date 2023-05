Regi over zijn verloofde Kristel: “Zij heeft een drukke job en staat er alleen voor met een dochter. Dat is loodzwaar”

BV Christoff werd vroeger gepest op school: “Een dokter heeft me er weggehaald”

“Aan de ene kant word je opgehemeld door je publiek, aan de andere kant word je vernederd door leraars en leerlingen.” Christoff (46) heeft in een interview met ‘De Morgen’ verteld over zijn schooltijd. De Vlaamse zanger gaf onder meer toe dat hij een tijdje gepest geweest is door zijn medestudenten. “Het was Margriet Hermans die me de tip gaf: ‘Probeer wat aan zelfspot te doen.’”