REALITYCHECK. Perikelen bij Miss België en ‘Temptation Island’-deelneemster Daniëlle showt haar zoontje

Een realityster als Miss België? Het kan nog steeds...

Het zou nog steeds zomaar kunnen, al is het deelnemersveld wel uitgedund. Zo werd de top 42 - jawel, dat vreemde getal klopt echt - van de verkiezing gelost, en daaruit blijkt dat ‘De Bachelor’-kandidate Esmée nog steeds in de running is. Iets waar ze blij om is, zoals ze laat blijken op haar Instagram Stories.

Voormalig ‘Temptation Island’-verleidster Kunza haalde de selectie - verrassend genoeg - niet. Zij stak in de populariteitspoll op Instagram nochtans met kop en schouders boven de rest uit, maar dat bleek onvoldoende. Op haar Instagram Stories bedankte Kunza alvast de mensen die haar op dit traject gesteund hebben. Haar lief - ‘Big Brother’-finalist Nick - deelde eveneens z’n teleurstelling. “In mijn ogen is dit té lachwekkend om waar te zijn”, schrijft hij. “Ik ben een sportieve verliezer, maar niet als het op deze manier gaat... PS: voor mij blijft Kunza de mooiste vrouw van België.”

Jill weet wat ze wil!

Leuker nieuws valt er deze week te rapen bij ‘Big Brother’-winnares Jill. De Nederlandse heeft met haar lief Leroy - die te zien was in het tweede seizoen van de realityreeks - de volgende stap gezet in hun relatie. Zo laat Jill Amsterdam achter zich, om samen te wonen met Leroy. “I said yes! Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?”, schrijft ze op Instagram. “We gaan samenwonen! Ik ga emigreren naar het zuiden van het land.”

Een kleine stap voor de mensheid misschien, maar wel een grote voor Jill. En meteen ook eentje die wat extra zorgen met zich meebrengt. “Ik vind het soms moeilijk, want mijn lieve familie en vrienden wonen niet meer om de hoek. Maar ik ga vol liefde en trots mijn verhuisdozen uitpakken. Ik ben benieuwd wat de toekomst ons zal brengen.”

Geproficiateerd!

Een nieuwe look voor Geraldine

‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper vond het eveneens tijd voor verandering. Zij koos namelijk voor een nieuwe look, en heeft nu roze lokken. Haar volgers zijn alvast enthousiast, en ook uw favoriete reality queen keurt dit kapsel goed. Kunnen we!

#ThrowbackFriday

Niet alleen Geraldine verbaast deze week met haar looks, ook bij voormalig ‘Temptation Island’-deelnemer Merijn is het van dattum. Hij trakteerde zijn Instagramvolgers namelijk op een kiekje uit de oude doos. “Zestien jaar, geen tattoo’s én een matje”, klinkt het al lachend. En ook in de commentaarsectie kan deze vroegere look op flink wat grappige opmerkingen rekenen. Zo vergelijken Merijns volgers hem met een van de ‘New Kids’. Eerlijk? Wij begrijpen wel een beetje waarom...

Trotse mama

Daniëlle nam in 2018 met haar toenmalige lief Mezdi deel aan ‘Temptation Island’, maar die relatie hield geen stand. Gelukkig voor haar liep ze nadien bodybuilder Ayni Ozyurt tegen het lijf, met wie de blondine nu ook een zoon heeft: Zayn Idris. Op Instagram deelt Daniëlle - vijf maanden na de bevalling - nu ook een eerste foto van het jongetje. “Ik wou je graag zo lang mogelijk voor mezelf houden, maar wat ben ik trots op jou”, klinkt het. “Blessed to be your mommy.”

Allemaal tezamen: ooooooooh!

Ons Delphine is écht gelukkig nu

Ze zorgde samen met Bert voor een spraakmakende passage bij ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar voor de romance van ons Delphine bleek haar deelname nefast. Het tweetal overleefde ‘de ultieme relatietest’ niet, en nadien kreeg Bert al snel iets met Kelly. Nadien probeerde ons Delphine het eventjes met een zekere Thomas, maar die relatie liep na enkele weken alweer op de klippen.

Gelukkig hoefde ons Delphine niet lang te treuren. Niet veel later liep ze Ruben - vermoedelijk zonder tracking app, maar we zijn niet zeker - tegen het lijf, en met hem is ze nog steeds dolgelukkig. Dat mag alvast blijken uit de verliefde foto’s die de Belgische brunette deelde. “I love being yours”, schrijft ze erbij.

Nogmaals tezamen: ooooooooh!

Ola, Donna!

Afsluiten doen we deze week met Donna, de ‘Temptation Island: Love or Leave’-collega van ons Delphine. Zij is nog steeds single, maar weet als geen ander hoe ze de temperatuur moet opdrijven. Of wij zijn helemaal verkeerd, en Donna woont in dat deel van België waar een subtropisch klimaat heerst. Kan ook, natuurlijk...

