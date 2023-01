REALITYCHECK. Een nieuwe liefde voor ‘Love Island’-deelneemster Lotte en er is ook heel wat ‘Big Brother’-nieuws

BV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Lena blikt terug op heftige periode

Volledig scherm Lena uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © Brunopress

Ze werd bekend als de ex van ‘Temptation Island’-vedette Mezdi en kroonde zich tot de onbetwiste twerk queen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. De Nederlandse Lena leek voor de camera één brok vrolijkheid, maar achter de schermen verging het haar een stuk minder goed. In de YouTube-serie ‘Fucked Up Social Life’ vertelt ze nu voor het eerst over die donkere periode. “Ik had het gevoel dat er te veel om me heen gebeurde”, aldus Lena. “Niemand had me hierop voorbereid, en ondanks dat ik veel positieve reacties kreeg, waren er gewoon te veel ogen op mij gericht. Ik zat er op dat moment helemaal doorheen, en was helemaal kapot van de breuk. Ik had er geen zin meer in eigenlijk. Ja, in life. Ik zag het nut er niet meer van in om iets te doen en ik had niet het gevoel dat ik nog een doel had in het leven. In feite was ik suïcidaal.”

In die periode kreeg Lena een auto-ongeluk. Niet veel later lekte uit dat ze onder invloed was van lachgas. “Ik was zwaar verslaafd aan dat spul”, bekent ze. “Het is een wonder dat ik überhaupt nog leef.”

Ondertussen gaat het - gelukkig - een flink stuk beter met de realityster. “Ik ben nu nog alles aan het verwerken”, zegt ze. Daar hoort ook een behandeling bij de therapeut bij. “De depressie was een opeenstapeling van gebeurtenissen, en het heeft tijd nodig om die een plekje te geven.”

Lotte is in love

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte. © SBS

Ze was te zien in het eerste seizoen van ‘Love Island’, maar tijdens die passage liep de Nederlandse Lotte - helaas - niet de liefde van haar leven tegen het lijf. Nadien beleefde de voormalige tennisvedette nog enkele romances, maar die draaiden telkens op niets uit - waarop Lotte verkondigde dat ze een happy single was.

Die beslissing heeft ze ondertussen ongedaan gemaakt, want Lotte is sinds een tijdje opnieuw verliefd. De gelukkige luistert naar de naam Wiro Booth van Stokkum, en is actief als creative director op vlak van film/foto/design. Lotte maakte haar nieuwe relatie zélf wereldkundig, door enkele foto’s te posten van hun eerste tripje samen. Het tweetal trok naar de Portugese Algarve, en had het daar erg naar hun zin.

Geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

#ThrowbackFriday

Volledig scherm Esmée nam deel aan 'De Bachelor', en is nu in de running om Miss België te worden. © RV

Ze veroverde het hart van Fabrizio tijdens ‘De Bachelor’ niet, maar Esmée is wel nog steeds in de running voor Miss België. Als een van de 32 finalistes mocht ze ook mee op reis naar Egypte, en daar heeft ze duidelijk heimwee naar. Op Instagram postte ze alvast een terugblikbeeldje naar die reis.

Of Esmée er ook in slaagt om effectief Miss België te worden - en volgend jaar ter afsluiting van haar missjaar nog eens naar Egypte te reizen -, ontdekken we op zaterdag 11 februari. Dan wordt de opvolgster van Chayenne van Aarle gekroond in het Proximus Theater De Panne.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op, op, allemaal op!

Volledig scherm Jill won het eerste seizoen van 'Big Brother'. © Brunopress

Ze won in 2021 het eerste seizoen van ‘Big Brother’, en daar hield de Nederlandse Jill 70.405,50 euro aan over. Een mooi bedrag, zou een mens dan denken. Al blijft daar amper twee jaar later niets meer van over. “Het geld dat ik won is naar de belastingdienst gegaan, ik heb niets meer over”, vertelde Jill in de Nederlandse pers. “Ik moest mijn opa een groot deel terugbetalen voor mijn opleiding. Daarnaast heb ik ook een stukje gedoneerd aan het ziekenhuis (Jill heeft het over het Prinses Maxima Centrum, een kinderziekenhuis dat gespecialiseerd is in zorg voor kindjes die ongeneeslijk ziek zijn) en een auto gekocht.” Nou nou...

Podcast time!

Volledig scherm Nouchine en Nawel werden beste vriendinnen dankzij het tweede seizoen van 'Big Brother'. © SBS

Ze werden beste vriendinnen dankzij hun deelname aan het tweede seizoen van ‘Big Brother’, en ondertussen wonen de Vlaamse kandidates Nouchine en Nawel zelfs onder hetzelfde dak. En daar stopt hun innige vriendschap niet, zo blijkt. De twee dames zijn namelijk een eigen podcast begonnen, die ‘Gewoon Nouchel’ werd gedoopt.

Wie dat wil, kan de eerste aflevering alvast hieronder bekijken.

Alle begin is moeilijk

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Charlotte heeft jarenlang in Amerika gewerkt, maar Engels heeft ze er duidelijk niet opgestoken... © SBS

Ze gaat prat op haar leventje in Hollywood, maar blijkbaar is dat geen garantie op een gedegen kennis van de Engelse taal. Dat demonstreerde huidig ‘Big Brother’-bewoonster Charlotte namelijk met verve toen ze haar locker ging pimpen met een Engelse tekst. Enfin, of iets dat daar volgens de Belgische voor moest doorgaan. “Here lies the clothes of the qeeun”, schreef ze namelijk.

Voor wie het zich afvraagt: “The queen’s clothes are here” was een stuk beter geweest. Maar wie zijn wij om daarover te oordelen?

And the nominees are...

Volledig scherm Big Brother - Jason, Rob en Judy zijn de eerste genomineerden van het derde seizoen. © RV

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Zowel de Belgische kandidate Judy als Nederlanders Rob en Jason maken immers kans op een exit. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de allereerste live-uitzending van het derde seizoen. Spannend!

LEES OOK