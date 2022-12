REALITYCHECK. Een auto-ongeluk voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-vedette Harry en heel wat ‘Love Island’-nieuws

BV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Een baby voor Vinny

Volledig scherm Vinnie (BE) nam deel aan het eerste seizoen van 'Love Island'. Daar vormde hij gedurende enkele dagen een koppel met de Nederlandse Rowena. © SBS

Hij was slechts enkele dagen te zien in het eerste seizoen van ‘Love Island’, en vormde toen een koppel met de Nederlandse Rowena. Helaas hield de Belgische atleet aan z’n deelname geen nieuwe relatie over. Die vond hij gelukkig nadien wél, aan de zijde van van fitgirl Manon. Die liefde werd nu bekroond met hun eerste kind: zoontje Lewis. “De maan danste met de sterren op de dag dat jij werd geboren”, schrijven de kersverse ouders bij een foto van hun kleine uk.

Geproficiateerd!

Gedaan met de geheimzinnigheid

Volledig scherm Lisa nam twee keer deel aan 'Love Island', maar dat leverde haar in beide gevallen geen liefde op. Nu is ze wél gelukkig. © Streamz

Ze heeft er even op moeten wachten, maar sinds een tijdje is ‘Love Island’-deelneemster Lisa niet meer single. De Belgische beauty liet onlangs op haar Instagram Stories weten dat ze een nieuwe vriend heeft. Lisa post een foto met een knappe blonde jongeman. “Kan je het geloven?” meldde ze haar 122.000 volgers. “Ik heb iemand gevonden die net zo gek is als ik.”

En het zit duidelijk goed tussen het stelletje. Zo goed zelfs, dat we ondertussen ook mogen weten wie die gelukkig is. De lover van Lisa luistert naar de naam Colin, en is teamleader bij bouwbedrijf Hemberg Montage in Sint-Denijs-Westrem. Daarnaast geeft hij op z’n profiel aan dat hij van reizen en eten houdt. Het kan altijd erger, denken wij dan.

Dus... Ook hier geproficiateerd!

Matthy is verliefd

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Matthy. © SBS

Hij nam deel aan het eerste seizoen van ‘Love Island’, en bleek daar toen bijzonder populair bij de dames. Maar uiteindelijk was het de Nederlandse Kelly die met Matthy aan de haal ging. Nadien bleven de twee nog een tijdje een stel, al bleek hun liefde in the end niet sterk genoeg. Toch hoeft de Nederlandse dj daar niet blijvend om te treuren, zo blijkt. Sinds een tijdje heeft hij namelijk z’n hart verpand aan Tess, een ravissante blondine.

Ook hier: geproficiateerd!

Ook Noah is van’t straat!

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Noah (NL). © Streamz

Hij nam twee keer deel aan ‘Love Island’, maar voor Noah draaide dat telkens op niets uit. Op Instagram leek de Nederlander nadien te genieten van z’n leven als happy single, maar daar is nu verandering in gekomen. Zo heeft hij sinds kort z’n hart verloren aan Renee Velema. Zij is actief als model, en is in België verbonden aan het Antwerpse bureau Jackie Lee. Dat het goed zit met Noah, mag wel blijken uit de caption die Renee bij deze foto plaatste. Zo omschrijft ze de Amsterdammer als haar ‘lief én beste vriend’. Handig.

En jawel: hier eveneens geproficiateerd!

Harrie in de lappenmand

Volledig scherm Harrie Snijders uit 'Ex On The Beach: Double Dutch' © MTV

Hij werd berucht dankzij z’n passages in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en daar hield ‘Harrie de hengst’ een bescheiden mediacarrière aan over - zo was hij nadien ook te zien in TLC-reeks ‘Daten op het kamp: Harrie zoekt een vrouw’. Maar goed: helaas voor hem wil dat ook zeggen dat Harrie moet communiceren over de minder leuke momenten in z’n leven. Zo had hij onlangs een auto-ongeval, waardoor hij een optreden in de Nederlandse stad Goes moest annuleren. “Ik had een ongeluk op de snelweg”, aldus Harrie. “Er vormde zich een file, maar de auto achter mij zag het niet. Die klapte in volle vaart op me, terwijl ik stil stond.”

“Kijk allemaal alsjeblieft uit op de weg, en zit niet op je telefoon”, vervolgt hij. “Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Harrie hield - gelukkig - geen al te zware letsels over aan het ongeval. “Met mij gaat het verder goed, alleen last van mijn nek”, klinkt het.

Volledig scherm Harrie uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' had een ongeval. © Instagram

Zelfliefde met Demi

Volledig scherm Demi nam in 2019 met haar toenmalige vriend Sidney deel aan 'Temptation Island'. © SBS

Ze zag er al uit om door een ringetje te halen, maar de voorbije maanden investeerde voormalig ‘Temptation Island’-deelneemster Demi nog harder in haar lichaam. “Even een kleine ode aan de verandering die mijn lichaam heeft doorstaan de afgelopen maanden”, schrijft ze bij een bikinifoto. “Ik voelde me voor het eerst in mijn leven zelfverzekerd en comfortabel genoeg om in een bikini rond te lopen.”

Demi beseft dat die bekentenis raar kan klinken, omdat ze vaak schaars geklede kiekjes deelt. “Maar dat zijn foto’s, én vaak zijn het ook foto’s van shoots. Ik wilde mij zelfverzekerd voelen in het echte leven, en niet alleen op beeld.” Missie geslaagd!

Niet van de poes?

Volledig scherm Kitty nam deel aan het tweede seizoen van 'Big Brother'. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met een Babylonische beeldverwarring. Wij waren er namelijk zeker van dat ‘Hello Kitty’ een fictief Japans katje was. Niet dus, zoals je op onderstaande foto kan zien...

