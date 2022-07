Raf Walschaerts van Kommil Foo stapt in huwelijksbootje

BV Goedele Liekens bijt van zich af na negatieve reacties op sociale media: “Zei er iemand dat ik te weinig eet?”

Goedele Liekens (59) heeft op Instagram gereageerd op enkele negatieve reacties van haar volgers. Nadat de seksuologe afgelopen week een foto in badpak deelde, vroegen enkele fans van Liekens zich luidop af of ze niet te mager was geworden. De reacties in kwestie zijn ook Goedele niet ontgaan. Vandaag reageerde de seksuologe op geheel eigen wijze op de kritiek.

