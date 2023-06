Raf Walschaerts van Kommil Foo is al 14 jaar nuchter: “Ik kan niet ontkennen dat ik drinken soms mis”

BV Jef Neve en z'n man verhuisden van Gent naar 't platteland: “Ik hoef niet meer elke nacht in een discotheek te staan”

Jef Neve (46) heeft met ‘That Old Feeling’ een nieuwe plaat op de wereld losgelaten. “Beschouw het als een trip en laat de muziek je meenemen op een reis met een grote glimlach”, zegt hij in ‘Primo’. In het interview vertelt hij over het belang van vriendschap, z'n muzikale voorbeelden, z’n verhuis naar het platteland met z'n echtgenoot en z'n opperste geluk. “Ik hoef niet elke nacht meer in de discotheek uit te hangen tot zes uur ’s morgens. Ik zit tegenwoordig liever in mijn tuin.”