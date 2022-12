Radiopresentatrice Anja Daems over het leven na ‘De Madammen’: “Nee, als 50-plusser ben je nog niet uitgeteld”

Showbits Experte ‘Blind Getrouwd’: “We kunnen koppels niet weerhouden van daten na experiment”

Met liefst twee koppels die getrouwd blijven, was het laatste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ één van de meest succesvolle ooit op VTM. Gemiddeld is nog maar 1 match per seizoen samen. Om te weten hoe dat komt, praat Desna met relatietherapeute Sarah Hertens, die meewerkt aan het programma. De Deense wetenschapper die de formule van ‘Blind Getrouwd’ uitdokterde, is sinds dit seizoen minder nauw betrokken. De makers hebben intussen genoeg expertise opgebouwd. Hertens reageert ook op de kritiek dat de deelnemers pas echt gaan voor de relatie eens de camera’s gestopt zijn met draaien. “Liefde laat zich niet forceren, maar zeker ook niet tegenhouden”, vertelt ze in een nieuwe Showbits.

