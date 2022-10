Radiomaker Koen Fillet neemt na 35 jaar afscheid bij VRT

Showbits Personeel honeymoon-re­sort ‘Blind Getrouwd’ wikt en weegt slaagkan­sen van de koppels

De koppels van ‘Blind Getrouwd’ genieten in de aflevering van vanavond nog altijd van hun honeymoon in Turkije. Ze gaan in groep op uitstap om elkaar beter te leren kennen. Er is toenadering, maar ook een eerst groot conflict tussen Lien en Joren. Zij sluit hem letterlijk buiten, waardoor hij de nacht moet doorbrengen op een bedje aan het zwembad. Dat is ook het personeel van het luxe resort Lujo Bodrum niet is ontgaan, zo ontdekte Desna bij een bezoek aan het hotel. “We waren wel benieuwd waar de ruzie over ging, maar we konden het niet verstaan”, vertelt Defne Turan, sales manager. De koppels beschikten in hun villa ook over een persoonlijke butler. Ook met één van hen heeft Desna een gesprek in deze nieuwe Showbits.

4 oktober