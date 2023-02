Productiehuis tot niets herleid en mysterie rond schadevergoeding aan VRT: financieel fiasco dreigt voor Bart De Pauw

BV Mathias Sercu openlijk over zijn zieke zoon: “Tot grote verrassing van de artsen gaat het heel goed, maar hij hervalt sowieso”

“Dat waren twee bommen in mijn leven.” De confrontatie met kanker is keihard. Acteur Mathias Sercu (52) zag hoe zijn broer Sam (56) én zijn zoon Tore (24) de verschrikkelijke diagnose moesten verwerken. Toch slaagt de familie erin om verbinding te vinden via de ziekte. In ‘Lichtpuntjes tegen kanker’ op Eén praatten de broers over hoe zij omgaan met kanker en geeft Mathias een update over de strijd van zijn zoon. “Het is ultiem in het nu leven.”