Prestigieus zakenblad Forbes roept regisseur Anthony Nti uit tot een van de meest invloedrijke personen jonger dan 30

BVRegisseur Anthony Nti (30), die eind vorig jaar furore maakte in ‘De slimste mens ter wereld’, is door het prestigieuze zakenblad Forbes opgenomen in hun ‘30 under 30'-lijst : de dertig meest invloedrijke personen jonger dan 30 jaar in de categorie Entertainment. “Mama, we hebben de lijst gehaald, net voor ik 30 word”, reageert hij op zijn Instagram-pagina.

Nti werd geboren in Ghana en verhuisde op zijn tiende naar België. Hij studeerde aan de filmschool RITCS. Zijn afstudeerproject ‘Boi’ won de prijs voor ‘Beste Debuut’ op het kortfilmfestival in Leuven. Met ‘Da Yie’, gefilmd in zijn geboorteland Ghana, haalde hij de shortlist van de Oscars in de categorie ‘Beste Kortfilm’. Hij haalde uiteindelijk geen nominatie, maar won wel belangrijke prijzen op het Filmfestival van Gent, de Ensors en het Clermont-Ferrand International Short Film Festival, één van de belangrijkste kortfilmfestivals ter wereld. Voor Ketnet regisseerde hij de reeks ‘Hoodie’, en vorig jaar werd zijn miniserie ‘De Shaq’ uitgezonden op Eén, met Bart Hollanders en Soe Nsuki in de hoofdrollen. Eind vorig jaar speelde Nti mee in ‘De slimste mens ter wereld’, waarvoor hij zich naar eigen zeggen totaal niet voorbereidde. Hij ontpopte zich tot één van de grappigste kandidaten en won uiteindelijk geen enkele aflevering, maar hij overleefde wel vijf finales en haalde daarmee de grote finaleweken.

“Het verbaast mij niet dat Anthony op deze lijst terecht gekomen is”, zegt Erik Van Looy (60), die Nti vroeg voor ‘De slimste mens’ en hem op die manier introduceerde bij het Vlaamse publiek. “Hij is een fantastische kerel, jong, slim, wijs, geestig en warm. We hadden hem enkele jaren geleden al getest voor de quiz, toen hij nog op het RITCS zat, maar toen was het nog wat te vroeg. We wilden eigenlijk wachten tot hij zijn eerste langspeelfilm klaar had, maar vorig jaar hadden we zoiets van: ‘Fuck, we vragen hem gewoon nu al.’ Hij maakte ook al een promofilmpje voor ‘De slimste mens’ en dat was heel leuk samenwerken.”

“Anthony is een groot talent, en ik ben blij dat ze dat in het buitenland ook zien”, gaat Erik verder. “Hij heeft de mogelijkheden om in de voetsporen van Adil en Bilal te treden. Dat hij nu op de Forbes-lijst beland is, zal hem zeker helpen om een mooie carrière uit te bouwen. Zeker in de filmwereld die steeds internationaler wordt. Ze zullen hem nu meer in de gaten houden, en dat zal hem geen windeieren leggen.”

