PORTRET. Wie is Kristel Hubeny, die in docusoap jawoord zal geven aan Regi? “Ik heb zijn dochters in mijn hart gesloten”

Showbits Zo zit het met de zenuwen van de finalisten van ‘Zomerhit’ vlak voor de finale

Vanavond weten we eindelijk wie de prijs van ‘Zomerhit 2023' mee naar huis mag nemen. Showbits-reporter Desna is er achter de schermen bij en polst hoe het met de finalisten hun zenuwen gesteld is.