PORTRET. Sarah Puttemans, meer dan ‘de vriendin van’ Viktor Verhulst: “Door m’n pestverleden ben ik sterker geworden”

BV “Er is geen respect voor leeftijd en ervaring”: Koen Crucke en Martine Jonckheere moesten plaatsma­ken voor jonger talent

“Allebei zijn we buitengebonjourd wegens onze leeftijd.” Koen Crucke (71) is niet langer te zien als Alberto Vermicelli in de ‘Samson’-kerstshows en Martine Jonckheere (66) werd bedankt voor bewezen diensten bij ‘Familie’. In een interview met ‘Dag Allemaal' praten de twee acteurs over hun verontwaardiging en hun gedeelde smarten. Want hun pijnlijk ontslag is niet het enige dat ze gemeen hebben. “Ik heb diep gezeten... Ik dacht echt dat mijn leven naar de knoppen was.”