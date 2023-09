PORTRET. “Mocht er iets gebeuren, dan zou ik dat vertellen”: wie is Sven Pichal écht?

BV Schokgolf bij VRT-collega’s na onderzoek Sven Pichal: “Iedereen die ik spreek, reageert hetzelfde: ‘What the fuck?’”

“Dit had niemand zien aankomen.” Een dag na de bekendmaking van het nieuws rond Sven Pichal, galmt het ongeloof nog na in de VRT-gangen. De ervaren radiomaker had een onberispelijke reputatie en genoot alleen maar respect bij zijn collega’s. “Hij is een erg intelligente, gevoelige kerel, maar soms kon hij nogal fel zijn.”