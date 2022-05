PORTRET. Ex-voetballer en party king met een kort lontje: Vincent Van Trier hield het societyhuwelijk van het jaar

BV Lisa del Bo opgenomen in het ziekenhuis met darmproble­men: “Helaas moet ik mij op enkele optredens laten vervangen”

Lisa del Bo (60) is opgenomen in het ziekenhuis na hevige buikpijn. Dat maakte het management van de ‘Liefde is een kaartspel’-zangeres bekend via een persbericht. “Ondanks de voorgeschreven medicatie werd de pijn steeds erger”, klinkt het onder meer.

4 mei