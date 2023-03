PORTRET. Een turbulente Miss-periode en een beroemde zus: dit is Bo Praet, de nieuwe vriendin van Olivier Deschacht

BV EXCLUSIEF. Dit is Wiebeke De Wachter, de nieuwe vriendin van Tom Boonen: "Samen met Lore zijn wij nog steeds één hechte familie”

De liefde krijgt een gezicht. En voor festivalgangers is ze geen onbekende. Wiebeke De Wachter (28) peddelt al een tijdje aan de zijde van Tom Boonen (42), maar doet dat nu niet langer in de schaduw. “Wiebeke woont sinds een jaar bij me in Mol, maar we hebben alles geregeld in functie van de kindjes,” aldus de ex-wereldkampioen. Hij vertelt hoe hij en Wiebeke hun liefde ook op de festivals niet weg stopten, wat hem zo aantrekt bij haar, maar ook over het contact met Lore.