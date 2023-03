PORTRET. Dit is Jacotte Brokken, de weervrouw die in Frank Deboosere zijn voetsporen treedt

podcast MEDIAWAT­CHERS. Michel Wuyts: “Het enige wat de CEO van de VRT doet als het over 65-plus­sers gaat is zuchten”

Volgende maandag presenteert weerman Frank Deboosere z’n laatste weerbericht op de VRT. Een einde van een tijdperk, vijf maanden eerder dan voorzien. Het overkwam ook wieleranalist Michel Wuyts, die in 2021 verplicht met pensioen moest bij VRT. “Het is een gevoel dat je niet kan verdringen”, vertelt Wuyts in de podcast ‘De Mediawatchers’. Hij wijst vooral naar Frederik Delaplace, CEO van de VRT. “Het enige wat hij doet als het over 65-plussers gaat is zuchten”. Luister hierboven naar de volledige aflevering van ‘De Mediawatchers’.