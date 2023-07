'Portland'-zanger Jente Pironet moet festivalzomer vroegtijdig beëindigen wegens hersenletsels: “Maar dit najaar staan we er weer”

TV Zita Wauters, net klaar met school, kiest resoluut voor mediacar­riè­re: “Ik ben oud genoeg om die dingen zelf te beslissen”

“De ene dag rijd je fluitend naar huis, de andere dag is het... anders.” Siska Schoeters (41) weet hoe het is om als jonkie in de ‘slangenkuil’ van de media terecht te komen. Toch overstelpt ze haar kersverse ‘Zomerhit’-collega Zita Wauters (18) niet met goede raad. “Al hoop ik dat Zita me belt als ze ergens over twijfelt”, klinkt het in een dubbelgesprek over zure reacties en Zita’s bekende achternaam. “Het zal voor haar net moeilijker zijn.”