BV Koen Crucke krijgt Mercedes cadeau van ‘zijn’ Jantje: “De cadeaus blijven maar komen!”

Koen Crucke toont zijn nieuwste aanwinst in een video op Instagram. Hij kreeg namelijk van zijn geliefde een chique auto cadeau. De twee reden al een tijdje rond in een Mercedes, maar die was aan vernieuwing toe. Dus zorgde ‘Jantje’ voor een mooie upgrade. Crucke is duidelijk in de wolken met het ietwat late cadeau voor zijn 70ste verjaardag. “Wat staat me nog te wachten?”, schrijft hij bij de video.

1 augustus