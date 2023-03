Pommeline Tillière kreeg 20.000 euro voor ‘Temptation Island VIPS’: “Startbedrag van 5.000 euro vonden we te weinig”

BV“Het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta.” Pommeline Tillière (29) - die in 2017 voor het eerst te zien was in ‘Temptation Island’ - heeft nog steeds geen spijt van haar deelname. In de podcast van ‘Kurkdroog’ vertelt de blondine nu over haar ervaringen met de reeks, haar Only Fans-account en haar uiterlijk. “Eén gemene reactie bleek uiteindelijk de aanleiding voor mijn neuscorrectie.”

“Nu heeft mijn partner er vrede mee, maar we hebben er wel een aantal gesprekken over gehad.” In november vorig jaar richtte Pommeline haar eigen account op Only Fans op en momenteel verdient ze daar nog steeds een mooi extraatje mee. “Op Instagram zijn iets blotere foto’s niet toegestaan, dus die deel ik dan op mijn Only Fans-profiel”, aldus de blondine in haar gesprek met ‘Kurkdroog’. Verder vertelde het ‘Temptation Island’-gezicht, die tussen de 100 en 300 abonnees heeft, dat ze af en toe wel wat vreemde verzoekjes krijgt. “Ooit vroeg iemand of ik een foto van mijn voeten wilde nemen terwijl ik witte sportsokken aanhad. Zo’n zaken begrijp ik echt niet.”

KIJK. Pommeline Tillière kreeg 20.000 euro voor ‘Temptation Island VIPS’.

‘Temptation Island VIPS’

Tijdens het gesprek komt natuurlijk ook Pommeline’s deelname aan ‘Temptation Island’ ter sprake. Vooral wat er op de laatste avond gebeurd is, zal de blondine, die al een tijdje haar eigen tattooshop heeft, niet snel vergeten. “Iedereen deed het met iedereen. Dat was echt niet normaal.” Ze vervolgt: “En ik zat toen boven in mijn eentje te huilen om Merijn”, aldus de realityster. Toch heeft Pommeline na al die jaren nog steeds geen spijt van haar deelname. “Het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta”, klinkt het overtuigend. Al zou Pommeline het wel niet aanraden om als koppel deel te nemen aan het programma. “Maar als vrijgezel was het wel leuk”.

Na haar deelname aan ‘Temptation Island’ nam Pommeline ook nog deel aan ‘Temptation Island VIPS’ en dat met haar toenmalige partner Fabrizio. “Zo’n VIP-editie is natuurlijk wel goed betaald”, geeft de blondine eerlijk toe. Al heeft ze het startbedrag destijds wel wat opgetrokken. “Wie meedeed kreeg sowieso 5.000 euro, maar dat vonden we zelf wat te weinig”, klinkt het onder meer. Op de vraag op hoeveel ze dan wel gekregen heeft, reageerde Pommeline dan weer met het volgende: “Ze hebben het startbedrag maal vier gedaan.”

Haatreacties

En ook de jeugd van Pommeline komt ter sprake tijdens het gesprek. “Ik had heel weinig vriendinnen”, aldus de blondine, die naar eigen zeggen “one of the guys” was. Sowieso voelt de realityster zich meer op haar gemak bij mannen, maar daarnaast heeft ze in het verleden ook al veel haatreacties gekregen van andere vrouwen. “Ze konden het niet uitstaan dat ik goed lag bij andere mannen.” Maar ook nu Pommeline volwassen is, krijgt ze nog steeds veel gemene reacties van andere dames. “Vaak gaat het om oudere vrouwen”, klinkt het onder meer. “Als ik dan op hun profiel ga kijken, zie ik dat ze vaak ook zelf een dochter of kleindochter hebben.” Inmiddels heeft Pommeline wel geleerd om de gemene commentaren achter zich te laten, maar dat was lang niet altijd zo. “Ik ben een tijdje naar de psycholoog geweest en ik heb ook antidepressiva genomen”, klinkt het eerlijk. “Wat later heb ik ook mediatraining gevolgd, maar ook door ouder te worden, trek ik het mij gewoon minder aan.”

KIJK. Pommeline Tillière reageert op Instagram-bodyshamers.

Verder was Pommeline, die aangeeft dat ze tevreden is met haar uiterlijk, ook nog openhartig over de verschillende ingrepen die ze in het verleden al heeft laten uitvoeren. Zo heeft het ‘Temptation Island’-gezicht enkele jaren geleden bilimplantaten laten zetten. “Dat deed echt pijn”, klinkt het openhartig. “Het zat niet gemakkelijk. Na een tijdje zag het er ook gewoon niet meer uit.” Als gevolg heeft Pommeline haar implantaten dan ook na zo’n twee jaar laten verwijderen. Ook liet de realityster zich aan haar neus opereren. Volgens de blondine was de ingreep deels om medische redenen, maar daarnaast vond ze haar neus ook gewoonweg niet mooi meer. “Het is allemaal begonnen bij één gemene commentaar. Vervolgens was ik er zo op gefocust, dus toen bleek dat ik sowieso onder het mes moest, besloot ik om ook ineens de buitenkant aan te pakken.”

LEES OOK:

KIJK. Pommeline Tillière start met eigen Only Fans-account.