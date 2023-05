Pommelien Thijs moet waken over mentaal welzijn: “Om de zoveel tijd heb ik wel een identiteitscrisis”

BV "Wat hij mij heeft aangedaan, heeft alles kapot geslagen": Danny Fabry diende klacht in tegen zijn eigen zoon

Dat zijn zoon hem een narcist en een ‘achterbakse manipulator’ noemde, hakte er stevig in bij Danny Fabry (74). De zanger zag dan ook geen andere uitweg meer dan een klacht voor laster en eerroof in te dienen tegen z’n eigen vlees en bloed. Gelukkig kan hij rekenen op de steun van z’n echtgenote Georgette (59) en dochter Lauren (23). In Dag Allemaal weerleggen de drie de beschuldigingen van Danny Jr. en vertellen ze hun kant van het verhaal. “Als Danny Jr. geen eten had voor z’n dochtertje, gingen wij z’n frigo volstoppen. Maar hij wou geld.”