Pommelien Thijs moet haar mentaal welzijn goed in de gaten houden in stressvolle periodes: “Om de zoveel tijd heb ik wel een identiteitscrisis”

"Johny Voners probeerde zich over hem te ontfermen": 'Kampioenen'-collega's over trieste lot van Walter 'Pico' Michiels

“Zijn personage dronk altijd limonade, maar hij greep tussen de scènes door naar de pintjes.” Walter ‘Pico’ Michiels (59) was ooit wereldberoemd in Vlaanderen dankzij ‘F.C. De Kampioenen’, maar raakte daarna steeds verder op het slechte pad. Deze week besliste een rechter dat hij verplicht opgenomen moet worden in de psychiatrie. Voor zijn ex-collega’s Marijn Devalck (Boma), Carry Goossens (Oscar) en Herman Verbruggen (Marcske) is dit een tragische voorspelling die uitkomt. Zij blikken terug op hun tijd met ‘Pico’, en wat er daarna met hem gebeurde. “Het was een straatje zonder eind.”