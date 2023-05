Pommelien Thijs haalt uit naar ‘Humo’: “Dit heb ik niet gezegd”

BVPommelien Thijs (22) siert deze week de cover van ‘Humo’, maar daar is de populaire zangeres en actrice niet onverdeeld blij mee. Op Instagram deelt ze een filmpje waarin ze haar onvrede uit over de titel die gebruikt wordt: ‘Ik heb ADHD en ben dus niet verantwoordelijk voor m’n daden’. “Dit heb ik niet gezegd”, aldus Thijs. “Ze heeft de tekst van het interview goed voor publicatie bevonden", reageert ‘Humo’-hoofdredacteur Bart Vanegeren.

“Ik denk dat het fijn is als we de regels van het citeren nog eens herhalen”, reageert de ‘Knokke Off’-actrice op Instagram. “Ik heb gezegd dat ik ik de diagnose ADD heb gekregen - iets waar ik niet veel over praat, want dat heeft de nodige context nodig en da’s nogal moeilijk in de media. Ik heb ook gezegd dat de diagnose mij context geeft waardoor ik wat milder ben in het leven. Dan maken we daar niet van ‘Ik heb ADHD en ben dus niet verantwoordelijk voor mijn daden’. Dat heb ik niet gezegd, zou ik ook niet zeggen en daar sta ik niet achter. Fijne dinsdag.”

“De tekst van het interview is door Pommelien nagelezen en goed voor publicatie bevonden”, reageert ‘Humo’-hoofdredacteur Bart Vanegeren. “Covers zijn echter een redactionele aangelegenheid, die worden niet op voorhand gedeeld met de geïnterviewden. Zoals gebruikelijk hebben we hiervoor uit de goedgekeurde tekst en foto’s geplukt." ADHD en ADD zijn allebei concentratiestoornissen, alleen is bij die laatste geen sprake van hyperactiviteit. Tegenwoordig is ADD officieel een soort binnen de diagnose ADHD.

Chaos

In het interview met ‘Humo’ vertelt Pommelien uitgebreid over haar leven met ADHD. “Ik heb net de diagnose gekregen”, vertelt ze. “Ervoor lag ik best vaak overhoop met mijn familie vanwege mijn chaotische gedrag. Ik liet voordeuren openstaan en deed allemaal dingen die vervelend voor hen waren. Zij hadden de indruk dat ik dat allemaal met opzet deed. Door die diagnose viel alles op z’n plaats. Ik dacht: oef, misschien kan iedereen - ikzelf inbegrepen - nu wat meer mildheid opbrengen voor mijn chaos. (...) Ik weet nu dat ik soms niet echt verantwoordelijk ben voor mijn gedrag. Ook dat geeft rust. Ik doe mijn uiterste best om slordigheid te voorkomen, maar als het toch gebeurt, is het fijn dat iedereen weet dat een concentratiestoornis de oorzaak is - en dus niet dat ik alleen met mezelf bezig ben.”

Volledig scherm © IG

Volledig scherm Pommelien Thijs. © VRT

