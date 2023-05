Pommelien Thijs gaat zelf aan de slag voor de trouwjurk van haar zus (én het resultaat mag er zijn)

Mijn Dieet YouTuber Arno The Kid op dieet voor de Iron Man: “Ik woog enkele weken geleden nog 101 kilo”

YouTuber Arno The Kid is momenteel hard aan het trainen om in juli een volledige Iron Man triatlon te doen. Hij volgt daarom een intensief sportdieet, en dat was ook nodig. “Ik woog 101 kilo. Dat is te veel voor iemand van 1m73", vertelt Arno in de HLN Original ‘Mijn Dieet’. “Ik at zelfs twee keer McDonalds per week”. Hij traint nu samen met zijn broer Average Rob om over een tweetal maanden helemaal op punt te staan. Ontdek hieronder hoe z’n dagelijks eet- en sportpatroon eruitziet.