Politie valt binnen bij beautyschool Lesley-Ann Poppe: “Compleet absurde situatie”

Zondag vond een huiszoeking plaats in de Antwerpse vestiging van de Beauty & Medical Academy van Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton. “De huiszoeking past in een gerechtelijk onderzoek naar diverse inbreuken op de wetgeving inzake de beoefening van de geneeskunde, verpleegkunde en de paramedische beroepen”, vertelt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket, aan ‘Gazet van Antwerpen’. Naar verluidt werd er een klacht ingediend omdat er in de beautyschool cursussen en handelingen zouden plaatsvinden die enkel door een arts mogen uitgevoerd worden, zoals microneedling, injecties en laserbehandelingen. Daarvoor wordt ook lesmateriaal verkocht. “Er werden dermapennen (voor microneedling, red) in beslag genomen. Net als een computer, wat kaften en cursusmateriaal. De verantwoordelijke zal later ook verhoord worden.”

“Compleet absurde situatie”

Kevin Lebreton, de echtgenoot van Poppe en medezaakvoerder van de Beauty & Medical Academy - die bovendien ook vestigingen heeft in Gent en Hasselt - reageert kordaat: “Ik kijk er wel naar uit om verhoord te worden en mijn kant van het verhaal te vertellen. De bal is in dit onderzoek compleet misgeslagen en er zijn zware fouten gemaakt”, vertelt hij aan ‘Gazet van Antwerpen’. “Wij doen steeds ons best om de nieuwste beautytechnieken aan onze klanten te leren, binnen het bestaande wettelijke kader. We staan recht in onze schoenen en verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek, we rekenen op een goede afloop”, zegt Lebreton - die er ook nog op wijst dat gelijkaardige lessen gegeven worden bij andere instituten, zoals Syntra West-Vlaanderen. “Zij doen dat met belastinggeld. Het is me een compleet mysterie waarom wij geviseerd worden.”