Planckaerts-telg Iluna toont haar zangkunsten op glamping: van ‘Bella Ciao’ tot ‘I Love Rock ’n’ Roll’

BV Van vaginisme tot outing als biseksueel: Jaël Ost en Jonatan Medart vertellen over seksleven in ‘Lotte Gaat Diep’

Elke week voelt Lotte Vanwezemael (30) bekende Vlamingen aan de tand over hun seksleven in haar podcast ‘Lotte Gaat Diep’. De afgelopen weken waren influencers Jaël Ost (27) en Jonatan Medart (23) aan de beurt. Jaël vertelt openhartig over haar vaginisme, waardoor seks hebben met penetratie erg moeilijk verloopt. Jonatan doet dan weer uit de doeken hoe hij ontdekte dat hij biseksueel was, en wat zijn type precies is. “Ik wil niet dat mensen gaan opscheppen: ‘Ik heb seks gehad met die kerel van TikTok’.”