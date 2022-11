Piet Huysentruyt over zijn crashdieet: “Sandra Bekkari heeft mij al onder m’n voeten gegeven”

Showbizz Deze beelden tonen de gelijkenis­sen tussen Brigitta Callens en het personage ‘Vanessa Goossens’ in ‘Zillion’

Brigitta Callens (42), voormalig Miss België en model, overweegt om gerechtelijke stappen te nemen tegen de makers van ‘Zillion’, de film van Robin Pront over de legendarische discotheek. Volgens advocate Christine Mussche is er sprake van “regelrechte reputatieschade” en geeft Dennis Black Magic impliciet ook toe dat er een link is tussen Callens en het personage. De bovenstaande beelden tonen de gelijkenissen tussen Brigitta Callens en ‘Vanessa Goossens’ in de film.

10 november