Piet Huysentruyt maakte een geslaagde comeback met ‘SOS Piet’: “Een keukenprinses zou ik Natalia niet noemen”

Nora Gharib zit vol spanning tijdens halve finale Frank­rijk-Marokko: "Dit is niet goed voor mijn hart"

Woensdag speelde Marokko tegen Frankrijk op het WK voetbal in Qatar voor een plaats in de finale. Een historisch moment dat ook actrice Nora Gharib (29) niet wou missen. Op haar Instagrampagina deelt ze alle emoties die ze voelde tijdens de wedstrijd. Eerst zat ze vol hoop. Maar toen Frankrijk scoorde, begon de stress te groeien. “Dit is niet goed voor mijn hart. We moeten positief blijven.” Uiteindelijk wint Frankrijk met 2-0, maar dat maakt Nora niet minder trots.

15 december