Piet Huysentruyt keert nog één keer terug met zijn legendarische ‘SOS Piet’: “Ik heb lang gelobbyd bij VTM om het opnieuw op tv te krijgen”

Zieke Niels Destadsba­der legt optreden in Brugge stil: toeschou­wer filmt hoe hij zijn publiek toespreekt voor hij podium verlaat

Niels Destadsbader verliet vrijdag na zowat een uur het podium in Brugge. De zanger concerteerde in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) maar kampte plots met stemproblemen en moest noodgedwongen de show staken. De artiest excuseerde zich meteen na de feiten bij de fans. “Mijn bandje en ik waren klaar er een lap op te geven vanavond in Brugge. Maar twee uur voor de show werd ik plots heel ziek en een uur later was mijn stem weg.” Op de bovenstaande beelden is te zien hoe Niels Destadbader zijn publiek toespreekt voor hij het podium verlaat.

22 oktober