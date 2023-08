Piet Huysentruyt (60) is eerste keer grootvader: “Ik ga een toegewijde opa zijn voor Joshua”

Joshua Huysentruyt is geboren een paar maanden voor de tiende verjaardag van het restaurant Likoké in Frankrijk. Dat werd in oktober 2013 geopend in aanwezigheid van onder andere prins Laurent. De zaak in Les Vans groeide al snel uit tot een bedevaartsoord voor Vlaamse fijnproevers op weg naar de zon. De verre opvolging is nu dus verzekerd. Maar Piet wil nu nog een laatste keer in de potten roeren. Om het jubileum in de verf te zetten, gaat hij nog één keer zelf achter het fornuis staan. “Samen met de huidige chef Guido Nino Torres doe ik van 11 tot 14 oktober een quatremains met alle klassiekers uit mijn carrière, vanaf mijn restaurant in Wortegem-Petegem tot mijn laatste stappen bij Likoké. Ik wil immers in schoonheid afscheid nemen van de gastronomie”, aldus Piet.