Pianist Jef Neve over de zoektocht naar zijn geaardheid: “Dat was in een klein dorpje toch een issue”

BV PORTRET. Zita Wauters (18) is klaar voor de grote doorbraak: “Ik wil niet altijd ‘Zita van Koen of Valerie’ zijn”

Amper achttien is ze en Ricus Jansegers, algemeen directeur content bij VRT, noemt haar al een groot talent. Nu Zita Wauters het online luik van ‘Zomerhit’ voor haar rekening neemt, ligt de weg naar de doorbraak wagenwijd open. Dat de dochter van Koen Wauters (55) en Valerie De Booser (43) carrière zou maken in de media stond nochtans in de sterren geschreven. Hoe kijkt Zita naar de toekomst? En hoe is de band met haar ouders? “Er verschijnen vaak zaken over mij die niet waar zijn, maar daar reageer ik al lang niet meer op.”