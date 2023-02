Philippe Geubels trapt met veel zin zijn nieuwe zaaltournee af: “Naakt op een podium? Ik durf dat”

BV Evy Gruyaert blikt terug op haar jeugd en carrière: “Ik had geen zin om met het fameuze ‘open mondje’ bikinifoto’s maken”

Het had niet veel gescheeld of ze had haar auditie voor Radio Donna gemist, maar kijk: intussen is Evy Gruyaert (43) al meer dan twintig jaar een vaste waarde in ons medialandschap. Al staat ze daar zelf nog steeds van te kijken, klinkt het in ‘PRIMO’. “Zelfs van leuke evenementen moet ik achteraf bekomen.” Een gesprek over haar brave jeugd, het populaire ‘Start 2 Run’ - “de meest illegaal gedownloade podcast aller tijden - en haar mediacarrière. “Ik sta wellicht iets te nuchter in het leven om die blingbling als een meerwaarde te zien. We zijn hier ook máár Vlaanderen, hé.”

29 januari