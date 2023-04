Peter Van de Veire wordt nieuwe presentator van ‘Night of the Proms Summer Edition’

BV KIJK. Naakte Boris Van Severen oefent in de sauna zijn Hip­po-num­mer voor ‘The Masked Singer’

The word is out. Boris Van Severen (34) is Hippo uit ‘The Masked Singer’. Vrijdagavond werd de acteur ontmaskerd in de halve finale van het populaire programma. Als gevolg hoeft de echtgenoot van Frances Lefebure niet langer geheimzinnig te doen en daar maakt Boris ook gretig gebruik van. In een filmpje op Instagram laat Hippo nu zien hoe hij één van zijn nummers oefent in de sauna.