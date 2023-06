Peter Van Asbroeck heeft al zeven jaar een LAT-relatie met Gwen: “Samenwonen is voor ons geen meerwaarde”

Mediawatchers “Plots zien we op tv Gerty Christof­fels, 3 jaar na haar dood, zonder context. VTM mocht hier wel wat respectvol­ler mee omgaan”

Afgelopen week keken VTM-kijkers even verbaasd op tijdens een heruitzending van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’. In de aflevering was de overleden presentatrice Gerty Christoffels te zien, drie jaar na haar dood. “Ik vind het respectloos, ze konden op z’n minst een bannertje na de aflevering laten lopen”, reageert televisiejournalist Mark Coenegracht verontwaardigd in de HLN-podcast ‘De Mediawatchers’. “Ik denk niet dat VTM de moeite heeft gedaan om het programma te visioneren.” Luister hierboven naar de volledige aflevering van de HLN-podcast ‘De Mediawatchers’.