Pauline en Maxine zijn deze zomer óveral: “Op het podium staan lijkt glamoureus, maar...”

BV “Ik verdiende er toch al 1.800 euro netto”: interieur­ar­chi­tect Bart Appeltans deed vakantie­job in een ziekenhuis

We kennen hem als interieurarchitect uit ‘Blind gekocht’, maar Bart Appeltans (41) koos voor een studentenjob in een héél andere branche. Hij werkte vijf jaar lang in de (afwas-)keuken van het ziekenhuis in Sint-Truiden. “En zeggen dat ik bijna geen enkele huishoudelijke taak graag doe.” Hoe uitdagend die job was en wat hij er leerde, doet hij in Story uit de doeken. Bovendien blikt hij terug op z’n afscheid van ‘Blind gekocht’. “Het was een heel moeilijke beslissing om te stoppen.”