Pauline beleefde eerste liefdeszomer met Junior Planckaert: “We zitten nog altijd in de ontdekkingsfase”

BVRuim een halfjaar zijn Junior ­Planckaert (30) en Pauline (24) intussen een ­koppel. De twee leerden elkaar kennen via het Eén-datingprogramma ­‘Junior op zoek naar de liefde’, en dat was een groot succes. “Al ben ik daags na de laatste uitzending ziek geworden van ontlading”, aldus Pauline in TV Familie. Ze vertelt over haar eerste zomer met Junior en zijn familie, of ze te zien zal zijn in het nieuwe seizoen van ‘Chateau Planckaert’ en hoe haar relatie met de jongste telg evolueert. “In het begin was het toch een vraagteken of hij zich zou durven openstellen.”