Paul Jambers gaat opnieuw op z'n knieën voor Pascale: “M’n kokkin, m’n kompas, m’n seksbom”

BV Actrice Marieke Dilles is een jaar aan de slag bij ‘Thuis’: “Ik ben niet langer bang om een BV te zijn”

“Ik heb nog nooit ergens zo lang gewerkt.” Marieke Dilles (36), die we onder andere kennen van de series ‘De Smaak van De Keyser’ en ‘Vermist’, is al een jaar Vicky Van Aert in ‘Thuis’. In de zomer van 2022 begonnen voor haar de opnames voor de VRT-soap. En nu is het aftellen naar seizoensfinale. In ‘PRIMO’ geeft ze toe hoe ze schrik had om in de bekendheid te treden en babbelt ze honderduit over haar gezin. “Ik beoefen waarschijnlijk het enige vak waarin je ontslagen kunt worden als je zwanger bent.”