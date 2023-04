Paul De Grande (73) maakt zijn 23 jaar jongere vriendin nog steeds gelukkig: “Klaarkomen is niet penetratiegebonden”

BV ‘De Inspecteur’ Sven Pichal over energiecon­trac­ten: “Je kan veel geld besparen door nu te veranderen”

Sven Pichal (44) staat in ‘De inspecteur’ op Radio2 de consumenten al jaar en dag bij met gouden raad en bruikbare tips. Op persoonlijk vlak heeft hij voor zichzelf vele jaren geleden al uitgemaakt dat hij maar best zijn hart kan volgen. “Het kan allemaal zo voorbij zijn”, zegt hij in ‘Story’. De presentator deelt in het interview zijn tips om de kosten te drukken en vertelt ook openhartig over de soms moeilijke band met z’n pleegkinderen en het vroege verlies van z’n vader. “Ik heb na zijn dood geleerd om voluit te leven.”