Pat en Loredana laten 'Zomerhit' doelbewust links liggen: "We hebben dat niet nodig”

muziek Lou Deprijck is toe aan vijfde huwelijk en echtgeno­tes worden steeds jonger: “Vorige vrouwen liepen weg na een jaar”

“In september trouw ik in Las Vegas.” Lou Deprijck (77) stapt voor de vijfde keer in het huwelijksbootje, met de Thaise Vanessa (26), die jong genoeg is om zijn kleindochter te zijn. Waarom de hitmaker en miljonair al vier keer gescheiden is, hoe hij omgaat met het leeftijdsverschil van 51 jaar met zijn verloofde en wat hij deze zomer van plan is met Wim Soutaer en Charles Van Domburg, vertelt hij aan ‘Dag Allemaal’. “Ik zag Vanessa op het podium als Michael Jackson en ik was meteen verliefd.”