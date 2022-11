Pascale Naessens neemt afscheid van An uit ‘De Schaal van Pascale’: “Je was een prachtige vrouw”

An Helsen nam dit najaar deel aan ‘De schaal van Pascale’, de talentenjacht waarin de beste pottenbakker van Vlaanderen werd gezocht. In de wedstrijd viel ze net voor de finale af. Amper een maand na de uitzending van de finale raakte bekend echter dat An op 53-jarige leeftijd was overleden. “Ons oprecht medeleven gaat uit naar iedereen die An dierbaar is. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies”, liet VTM toen weten.