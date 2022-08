Pas gehuwde Hanne Troonbeeckx leeft op wolkjes: “Maar om te slapen doe ik mijn trouwring uit”

BV Michel Van den Brande verkoopt “alles wat hij bezit” in Blankenber­ge: “Ze steken mij een mes in de rug”

Michel Van den Brande (60) heeft het gehad met Blankenberge. Via zijn Facebookprofiel laat het ‘The Sky Is The Limit’-gezicht weten dat hij de badstad zal verlaten, “met dank aan het bestuur en de politiek”. Van den Brande vindt dat de gemeente hem “een mes is de rug steekt”, nu hij 17.500 euro ‘krotbelasting’ moet betalen op een pand dat hij naar eigen zeggen volledig renoveerde.

24 augustus