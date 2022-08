Pas 50 geworden, maar Gene Thomas moet opnieuw onder het mes: “Die pijn is niet meer te harden”

Bij de laatste tien finalisten van Zomerhit is hij niet geraakt, maar Gene Thomas heeft deze week toch reden om te feesten: hij is vijftig geworden. “Ik was gewoon al blij dat ik genomineerd was voor Zomerhit”, zegt hij. “Niet geschoten is altijd mis. ’t Was fijn dat ik er nog eens bij was. Ook voor ‘Tien Om Te Zien’ was ik uitgenodigd, al was het om een oud nummer te zingen, ‘Kom wat dichterbij’. Het was de max om nog eens op dat ‘Tien Om Te Zien’-­podium te staan. Hoeveel avonden we in Blankenberge gesleten hebben... Dat waren geweldige tijden. Ik heb Sheila E (ooit de drumster en verloofde van Prince, nvdr) en Kim Wilde ontmoet, duizenden handtekeningen uitgedeeld... Het waren soms lange dagen. Als je pech had, moest je er al om 10 uur zijn en kon je pas om 23 uur weer weg.”