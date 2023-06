Padelclub van Niels Destadsbader slachtoffer van grote diefstal: "We laten de sfeer voor ons feestweekend niet bederven”

BV Frances Lefebure moet in ‘F*** You Very, Very Much’ broer van lief Boris Vanseveren kussen: “Ik vond het gezellig”

Frances Lefebure verwacht haar eerste kindje én is in blijde verwachting van het nieuwe seizoen van ‘F*** You Very, Very Much’, waarin ze een kusscène heeft met de broer van echtgenoot Boris Van Severen (34). “Ik denk dat hij het meer awkward vond dan ik”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’ in een gesprek over haar eerste zwangerschap, haar plusgezinnetje dat bestaat uit Boris en z’n twee kinderen en wat we kunnen verwachten van ‘F*** You Very, Very Much’. “Aan het begin van mijn zwangerschap was ik best opstandig.”