Overlijden van zus is zoveelste tragedie in leven van Ronny Mosuse: “Een geliefde verliezen wordt almaar moeilijker”

BV Dana Winner werkte tijdens jeugd in winkel met huishoudar­ti­ke­len: “Voor iets extra moest ik thuis zélf zorgen”

Met haar nieuwe zomersingle ‘Weer bij mij’ staat de Limburgse zangeres Dana Winner (58) weer helemaal in de belangstelling. Ook als kind was muziek al een passie voor haar, maar al haar hobby’s probeerde ze wel te combineren met verschillende vakantiejobs. Een ervan was in het Hasseltse filiaal van Blokker. “Ik kreeg thuis te horen dat ik me niet alles kon permitteren gewoon omdat ik de jongste was”, zegt Dana in ‘Story’, dat met haar sprak over haar ervaringen én financiën als werkstudent. “Een dure donsjas kopen of gaan shoppen in chique boetieks, was sowieso niet aan de orde.”