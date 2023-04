Oude liefde roest niet: Regi vraagt vriendin Kristel ten huwelijk in Zuid-Afrika. "Waarom wachten met de goede dingen?”

De liefde viert hoogtij. Dat is het minste wat je kan zeggen over Regi Pentxen en de Genkse Kristel Hubeny. De twee verblijven momenteel in Zuid-Afrika, waar de Limburgse hitmaker haar dé vraag stelde. “Waarom wachten met de goede dingen?”, schreef Regi bij een heleboel romantische foto’s. Het regende meteen honderden felicitaties en gelukswensen.

‘Nooit uit het oog verloren’

Hoewel de twee nog maar een paar maanden een koppel vormen, kennen ze elkaar al jarenlang. “Zeventien jaar geleden ben ik Kristel een eerste keer tegen ’t lijf gelopen na een show van Milk Inc. in ’n club in Gent. Ze studeerde er aan de universiteit”, vertelde Regi daarover in deze krant. “Ik was helemaal van mijn sokken geblazen. Maar Kristel was piepjong en door allerlei omstandigheden is het nooit iets kunnen worden. Zij is dan in Dubai gaan werken en we zijn elkaar uit het oog verloren.”

“Er was meteen een bijzondere klik tussen Regi en mij”, beaamde zij. “We hebben elkaar zelfs een knuffel gegeven, ook al kenden we elkaar totaal niet. Een relatie hadden wij toen nog niet, al ben ik doorheen de jaren wel aan hem blijven denken.”

Dat gevoel was wederzijds. “Ze is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Ik was intussen getrouwd met Elke en had kinderen (Regi en Elke kregen twee dochters: Ellie Martha en Renée, red.), maar na de scheiding is ze vorige zomer ineens weer op mijn radar gekomen”, vertelde hij. “Onze contacten verliepen steeds intenser en naar ’t einde van het jaar is de spanning tussen ons gewoon ontploft.”

Nadat de scheiding officieel afgehandeld was, spraken Regi en Kristel opnieuw af, “als vrienden”. Maar hun gevoelens voor elkaar namen al snel de bovenhand: “We voelden het allebei. We zijn gewoon in die relatie gerold.”

‘Trouw nooit meer!’

Het is enigszins opvallend dat Regi en Kristel zich zo snel verloofd hebben. “Het eerste wat mijn advocaat zei: ‘Regi, wat je ook doet, trouw nooit meer!’”, vertelde hij immers. “Maar ik ben niet gedesillusioneerd in de liefde omdat het een keer mislukt is, dus ik zeg niet carrément nee.” Ook dat trad Kristel bij: “We weten dat het niet stuk kan lopen, we hebben daar allebei veel vertrouwen in.”

Hoewel Kristel in Dubai woont en werkt - in de medische sector, ze werkt met patiënten met luchtwegproblemen - verloofde het koppel zich in Zuid-Afrika, al jaar en dag hét toevluchtsoord van Pentxen. Al is het voor Kristel niet de eerste keer dat ze er komt. “In november (2022, red.) ben ik mee geweest, een prachtige reis”, vertelde ze glunderend. “Regi heeft mij daar de mooiste plekken laten zien. We zijn toen nog harder naar elkaar toe gegroeid!”

Regi Pentxen en zijn ex-vrouw Elke Vanelderen waren negen jaar gehuwd. Ze gingen in 2021 uit elkaar. Het koppel kreeg twee kinderen: Ellie Martha (9) en Renée (6). Ook Kristel Hubeny was eerder gehuwd en heeft een dochtertje: Julia (7).

