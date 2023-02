OSKI, de zoon van Tine Embrechts, scoort hit met Laura Tesoro: “Ik ben heel open minded opgevoed en sta sterk in m’n schoenen”

BV Jonas Geirnaert liet peuter en hoogzwange­re vriendin achter voor ‘Over de oceaan’: “Ik voelde me schuldig”

Op de Polygala heeft hij steeds de lachers op zijn hand. Maar ook voor Jonas Geirnaert (40) was de oversteek in ‘Over de Oceaan’ een beproeving. Terwijl zijn vriendin Julie scenarioschrijvend én hoogzwanger thuis zat, miste de tv-maker de eerste stapjes van zijn zoontje Joah. Een gesprek over hoe z'n pogingen om het vriendin Julie zo aangenaam mogelijk te maken in het water vielen en de vooroordelen die hij had over onder meer James Cooke. “Ik laat niet zo graag in mijn ziel kijken.”