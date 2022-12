Oplichters hebben het gemunt op fans van Metejoor: "Hij palmde me helemaal in”

Het begint allemaal wanneer Ria (een schuilnaam, want ze schaamt zich om wat er gebeurde) op Facebook een vriendschapsverzoek stuurt naar Metejoor. Tot haar grote geluk wordt ze geaccepteerd. Ria bedankt de zanger en er volgt een conversatie. Al snel mag ze hem gewoon Joris noemen, zoals Metejoor eigenlijk heet. ‘Joris’ zegt dat hij nauwelijks vriendschapsverzoeken aanvaardt, maar niet aan haar schoonheid kon weerstaan. Ria is gecharmeerd, zeker wanneer Joris voorzichtig polst of ze single is. Ze wijst hem nog even op het leeftijdsverschil, Ria is immers achter in de vijftig en heeft een puberzoon. Maar dat schrikt Joris niet af. Hij wil haar beter leren kennen, en belooft zelfs een ontmoeting.

Opdringerig

De valse Joris maakt werk van z’n bedrog, en palmt Ria helemaal in. Hij polst naar haar privéleven, haar e-mailadres om haar eens wat langer te schrijven, vraagt of ze een wagen heeft en wenst haar zoon - die ziek is - veel beterschap. En dan slaat hij toe. Door de vele repetities lukt het hem niet naar de winkel te gaan, en hij vraagt of Ria voor hem een cadeaukaart van Amazon wil kopen ter waarde van 500 euro. Ze antwoordt dat ze dat de volgende dag zal doen, en vraagt alvast hoe ze de kaart bij hem krijgt. Op dat moment wordt de chat opdringeriger, waarop Ria onraad ruikt en tegen de man zegt dat ze hem is gaan aangeven bij de politie. Sindsdien heeft ze niets meer van ‘Joris’ gehoord.

“Het is een ware pest”, zegt Hans Francken, de manager van Metejoor wanneer we hem confronteren met het relaas van Ria. “Wij hebben ook al klacht ingediend. Zonder resultaat, want de politie staat machteloos.” Dus zit er niets anders op dan de fans zelf te beschermen. “Op Facebook en Instagram waarschuwden we al eens dat fans hun ogen moesten openhouden voor op geld beluste criminelen”, aldus Hans. “Toen probeerden oplichters fans te lokken naar een e-mailconversatie om dan geld te vragen via Western Union en consorten. Nu lijken ze op een andere manier te werk te gaan. Wekelijks laten we valse accounts verwijderen, maar voor elke pagina die verdwijnt, duikt er meteen weer een nieuwe op. Netjes opgemaakt met foto’s van Metejoor. Onthoud echter één ding: Joris, of Metejoor, zal jou nooit via een privébericht om geld of een cadeaukaart vragen. Krijg je toch zo’n verzoek? Dan zijn het oplichters. Ga er niet op in en meld het bij Facebook of de politie.”

