Oplichter teistert Vlaamse muziekbusiness: “Toen ik m’n geld vroeg, bleek het ineens een benefiet te zijn”

BVAl jaren probeert Rudy De Heel (48) naam te maken in de Vlaamse showbizz. Dat is hem ook gelukt, maar dan wel als de man die events annuleert, artiesten niet betaalt en het geld van verkochte tickets in een ­bodemloze put doet verdwijnen. Als een oplichter, kortom. Enkele bekende slachtoffers geven tekst en uitleg in ‘Dag Allemaal’ en ook De Heel zelf vertelt wat er aan de hand is. “Mensen zoals hij maken de showbizz kapot.”